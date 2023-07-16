Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Аляски
Происшествия
16.07.2023 10:39
Геологическая служба США 16 июля сообщила о землетрясении магнитудой 7,4 к югу от Аляски.
Эпицентр подземных толчков располагался в 106 км к югу от города Санд-Пойнт (штат Аляска). Очаг зафиксирован на глубине 9,3 км, сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).
Система предупреждения также объявила о риске цунами, пишет RT.
Информации о погибших, пострадавших или разрушениях пока нет.
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