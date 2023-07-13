Сейсмологи прогнозируют новое мощное землетрясение в столице Турции

Подземные толчки магнитудой более семи балов прогнозируют в Стамбуле и регионе Мраморного моря.

В Мраморном море у берегов турецкой столицы проходит одна из веток Северо-Анатолийского разлома. Землетрясение произойдет в случае активизации этого разлома. Эксперты отмечают, что вероятность этого — около 50%. Также они добавили, что не ставит целью напугать, а лишь предупреждают людей, чтобы те приняли все меры.

Член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган отметил, что на экономику Турции подземные толчки значительно повлияют, поскольку столица обеспечивает 35% ВВП страны. Он добавил, что землетрясение произойдет на территории 7 провинций, общая численность населения которых — 25 млн человек.

«Жители Текирдага, Чанаккале, Яловы, Бурсы и других городов могут не считать, что они в безопасности — катастрофа затронет весь регион, она будет масштабной», — предупредил Эйидоган.

Для минимизации последствий катастрофы турецкие власти хотят расселить жителей около 1,5 млн квартир в Стамбуле, расположенных в несейсмостойких домах, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: сейсмолог объяснила, почему в Краснодарском крае стали чаще происходить землетрясения.