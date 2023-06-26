Сейсмолог объяснила, почему в Краснодарском крае стали чаще происходить землетрясения

Руководитель сейсмологической станции Сочи Елена Карпович рассказала, что частое в последнее время явление обусловлено ростом молодых гор.

Специалист пояснила, что это нормально, а зафиксированных на территории Кубани землетрясений опасаться не стоит. По ее словам, подземным толчкам магнитудой до 4 баллов не обязательно должны способствовать сильные землетрясения в соседних странах и городах, как например, в Турции, через море соседствующей с Сочи. Землетрясения в Краснодарском крае, особенно на территории города-курорта, естественны, так как весь регион находится в сейсмической зоне.

«Они могут пройти за один день, могут растянуться на месяц, могут на неделю», — добавила эксперт.

Карпович подчеркнула, что отследить временной отрезок подземных толчков и предсказать их завершенность невозможно, так как тектонические плиты идут в горах, по морю, и постоянно в движении. Она отметила, что землетрясения вполне вероятно будут повторятся, в том числе в Сочи.

Как утверждает сейсмолог, в Сочи, по информации Карпович, в момент роста гор землетрясения могут происходить более трех раз за год, а их интенсивность обычно не более 4 баллов.

Также эксперт напомнила простые правила при землетрясении. Так, в зданиях надо занять фиксированное положение, а находясь на улице — отойти на открытуое место подальше от электропроводов.

Согласно данным ГУМЧС России по Краснодарскому краю, с 13 мая по 23 июня в крае зафиксировали около восьми землетрясений. В основном подземные толчки магнитудой до 4 баллов наблюдались в Туапсинском районе, последний раз — 23 июня в Успенском районе. В сочи подземные толчки не фиксировались.

Ученый секретарь сочинского отделения Российского географического общества Мария Ренева отметила, что риск сильных подземных толчков в Сочи снижают горные осадочные породы. В них накапливается небольшое напряжение и сбрасывается в виде землетрясений от трех до пяти баллов. Она также подчеркнула, что нет необходимости волноваться, но также не стоит исключать возможность сильных подземных толчков, сообщает РИА «Новости».

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