Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Краснодарском крае

Подземный толчок зарегистрирован сейсмостанцией 23 июня около 13:00. Его эпицентр находился на территории Успенского района между селом Марьино и станицей Убеженской.

Магнитуда подземного толчка составила 3,6 по шкале Рихтера. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Подземный толчок почувствовали жители Армавира и сообщили об этом в соцсетях.

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