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Землетрясение магнитудой 3,6 балла зафиксировали в море в 30 км от Анапы

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zemletryasenie-magnitudoj-3-6-balla-zafiksirovali-v-more-v-30-km-ot-anapy
Землетрясение магнитудой 3,6 балла зафиксировали в море в 30 км от Анапы
Фото /t.me/tipichkras

Сейсмособытие произошло 22 июня в 19:00. Предположительно, эпицентр располагался в море в 30 км от Анапы.

Сообщается, что эпицентр находился на глубине 10 км. Приборы сейсмостанции в Анапе зарегистрировали толчки магнитудой 3,6 балла.

«Жалоб от населения не поступало. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в этот день землетрясение магнитудой 4,6 балла произошло в Черном море в районе Севастополя.

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