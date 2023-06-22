Землетрясение магнитудой 3,6 балла зафиксировали в море в 30 км от Анапы
Происшествия
22.06.2023 21:08
Сейсмособытие произошло 22 июня в 19:00. Предположительно, эпицентр располагался в море в 30 км от Анапы.
Сообщается, что эпицентр находился на глубине 10 км. Приборы сейсмостанции в Анапе зарегистрировали толчки магнитудой 3,6 балла.
«Жалоб от населения не поступало. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в этот день землетрясение магнитудой 4,6 балла произошло в Черном море в районе Севастополя.