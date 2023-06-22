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В Черном море в районе Севастополя произошло землетрясение магнитудой 4,6

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-chernom-more-v-rajone-sevastopolya-proizoshlo-zemletryasenie-magnitudoj-4-6
В Черном море в районе Севастополя произошло землетрясение магнитудой 4,6
Фото emsc-csem.org

Подземный толчок произошел 22 июня в 5:42 в море около берега Крыма.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 59 км к югу от Севастополя и в 51 км — от Балаклавы и залегал на глубине 10 км. Магнитуда подземного толчка составила 4,6.

Крым расположен на окраине Средиземноморского (Альпийско-Гималайского) складчатого пояса и является сейсмоопасным регионом. За последние 100 лет в Крыму происходили серьезные землетрясения магнитудой 5-7, сообщает ТАСС.

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