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Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у побережья Чили

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zemletryasenie-magnitudoj-6-6-proizoshlo-u-poberezhya-chili
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у побережья Чили
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у побережья Чили

Подземные толчки зафиксировали в 9:33 по местному времени — в 15:33 по мск, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр располагался в 42 км к юго-западу от города Уаско и в 69 км к западу от города Вальенар.

Очаг землетрясения залегал на глубине 46 км. Информация о возможных разрушениях и жертвах пока не поступала, сообщает RT.

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