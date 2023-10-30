Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Турции

Подземный толчок зафиксировали 30 октября в 19:25 на юго-востоке Турции в провинции Кахраманмараш, которая пострадала в феврале от разрушительного землетрясения.

По данным турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, очаг залегал на глубине 7,07 км в районе Гексун.

В феврале в этой же провинции с интервалом в девять часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. В результате погибли 50,5 тыс. человек, сообщает РИА «Новости».

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