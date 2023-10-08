В результате сильного землетрясения в Афганистане погибли более 2 тыс. человек

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло 7 октября примерно в 40 км к северо-западу от города Герат.

Практически полностью уничтожены шесть деревень. Под завалами оказались сотни человек.

Позже появилась информация, что уничтожены 465 домов, еще 135 повреждены. По данным СМИ со ссылкой на представителя «Талибана» (организация признана в РФ террористической и запрещена), в результате землетрясения погибли более 2 тыс. человек.

Отмечается, что это самое разрушительное землетрясение в Афганистане за последние 20 лет. Число жертв может увеличиться. В ООН сообщают, что под завалами, вероятно, все еще находятся люди, сообщает «Интерфакс».

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