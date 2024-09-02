Землетрясение магнитудой 4 произошло в Черном море у берегов Тамани

Сейсмологические службы зафиксировали подземный толчок 1 сентября в 5:50.

По данным геофизической службы исследовательского центра РАН, землетрясение произошло в 55 км к юго-западу от Тамани и 70 км к юго-западу от Керчи.

Эпицентр толчков находился на глубине 10 км, магнитуда землетрясения составила 4.

Информации о пострадавших и разрушениях нет. Местные жители о толчках не сообщали.

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