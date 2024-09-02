Землетрясение магнитудой 4 произошло в Черном море у берегов Тамани
Происшествия
02.09.2024 09:58
Сейсмологические службы зафиксировали подземный толчок 1 сентября в 5:50.
По данным геофизической службы исследовательского центра РАН, землетрясение произошло в 55 км к юго-западу от Тамани и 70 км к юго-западу от Керчи.
Эпицентр толчков находился на глубине 10 км, магнитуда землетрясения составила 4.
Информации о пострадавших и разрушениях нет. Местные жители о толчках не сообщали.
Читайте также: землетрясение магнитудой 3,5 произошло в горах между Сочи и Туапсе.