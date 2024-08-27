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Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в горах Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zemletryasenie-magnitudoj-3-5-proizoshlo-v-gorah-sochi
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в горах Сочи
Фото gsras.ru

Землетрясение произошло 27 августа в 13:21 в горах Сочи выше Вардане и Глубокой Щели.

По данным Единой геофизической службы Российской академии наук, сейсмическая активность была зафиксирована на глубине 10 км.

Эпицентр землетрясения находился в горах в 30 км от Сочи. Магнитуда составила 3,5.

Информации о разрушениях или сообщений о толчках от местных жителей не поступало.

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