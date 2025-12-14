Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали 14 декабря в Черном море

Подземный толчок у берегов Крыма произошел в воскресенье в 0:38 по московскому времени.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в Черном море на глубине 10 км. Его зафиксировали в 32 км к юго-западу от Севастополя. Магнитуда сейсмособытия составила 4,1.

Как рассказали севастопольцы в соцсетях, ночью местные жители просыпались, почувствовав толчок. У некоторых трясло кровати и падали вещи на полках.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», подземные толчки вечером 12 декабря зафиксировали на расстоянии 24 км от берега Севастополя и в 60 км — от Ялты. Землетрясение произошло в Черном море, его магнитуда составила 3,1.

