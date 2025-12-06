Logo
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло 6 декабря в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zemletryasenie-magnitudoj-4-1-proizoshlo-utrom-6-dekabrya-v-sochi
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло 6 декабря в Сочи
Фото voshod-solnca.ru

Подземные толчки зафиксировали в 13:13 в 49 км к северо-западу от Сочи и в 8 км от поселка Лазаревского.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмического центра, эпицентр располагался на глубине 10 км. Магнитуда сейсмического события составила 4,1.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ноябре в горах Сочи произошли два землетрясения магнитудой 3,2 и 3,3. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр обоих землетрясений находился на суше на глубине 5 км. Их зафиксировали на расстоянии порядка 50 км к северо-востоку от Сочи и менее чем в 10 км к северу от поселка Лазаревского.

