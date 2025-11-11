Два землетрясения магнитудой 3,2 и 3,3 зафиксировали 10 ноября в горах Сочи

Подземные толчки произошли вблизи города-курорта вечером в понедельник.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр обоих землетрясений находился на суше на глубине 5 км. Их зафиксировали на расстоянии порядка 50 км к северо-востоку от Сочи и менее чем в 10 км к северу от поселка Лазаревского.

Магнитуда первого сейсмособытия, произошедшего в 18:53, составила 3,3; второго (в 19:05) — 3,2. Разрушений и пострадавших при землетрясениях нет.

Читайте также: в начале октября землетрясение интенсивностью 3 балла произошло в Туапсинском округе. Местных жителей, оказавшихся вблизи эпицентра, попросили заполнить анкету об ощутимости землетрясения. В сентябре землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали недалеко от Апшеронска.

Подпишись, здесь всегда интересно.