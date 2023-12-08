Земельные участки героям СВО начали предоставлять в Краснодарском крае

Землю можно использовать под индивидуальное жилищное строительство или ведение личного подсобного хозяйства.

Участки в качестве меры соцподдержки для участников СВО и членов их семей получили в 6 районах края — в Динском, Крымском, Лабинском, Мостовском, Усть-Лабинском и Приморско-Ахтарском.

В Приморско-Ахтарском районе сформировали и поставили на кадастровый учет 22 участка для участников СВО и членов их семей. Из них 14 — в Приморско-Ахтарске, 5 — в станице Ольгинской, 2 — в поселке Ахтарском и один — в станице Бриньковской. Один участок уже получила семья погибшего военнослужащего, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», законопроект, инициированный губернатором Вениамином Кондратьевым, о бесплатном выделении земельных участков героям СВО 13 июля на 21-й сессии приняли депутаты ЗСК. Законодательную инициативу разработали с учетом рекомендаций Президента России. Согласно закону, участники специальной военной операции, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами за проявленные в ходе СВО заслуги и имеющие при этом статус ветерана боевых действий, смогут претендовать на бесплатные земельные участки.