Кондратьев: на Кубани героям СВО бесплатно выделят земельные участки

Депутаты ЗСК 13 июля на 21-й сессии приняли в первом чтении законопроект, инициированный губернатором Вениамином Кондратьевым.

Законодательную инициативу разработали с учетом рекомендаций Президента России. Согласно законопроекту, участники специальной военной операции, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами за проявленные в ходе СВО заслуги и имеющие при этом статус ветерана боевых действий, смогут претендовать на бесплатные земельные участки.

«Это важное решение, которое вы поддержали сегодня, касается предоставления нашим героям специальной военной операции земельных участков. Мы выполняем поручение Президента России. Наши бойцы рискуют жизнями, и наш общий долг — помочь им и их семьям», — отметил губернатор.

Законопроект устанавливает гарантии предоставления земли на тех же условиях членам семей участников СВО, погибших из-за ранения или заболевания, полученных во время СВО.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко добавил, что цели использования участков выбрали из наиболее востребованных — ИЖС, ведение ЛПХ, садоводство и огородничество.

Имеющие право на землю смогут подать заявку и выбрать наиболее подходящий вариант участка. Получить землю участники СВО смогут в том муниципальном образовании, в котором зарегистрированы по месту жительства. Жители городских округов из-за дефицита земельных ресурсов смогут претендовать на участок не по месту жительства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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