Кондратьев: на 75,4 млрд рублей увеличили расходы бюджета Краснодарского края на три года

Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил на очередном 21 пленарном заседании ЗСК седьмого созыва.

Депутаты утвердили изменения закона «О бюджете Краснодарского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Вениамин Кондратьев сообщил, что изменения в бюджет в этом году утвердили во второй раз.

«В феврале увеличили расходы на три года на 95,4 млрд рублей, сегодня — еще на 75,4 млрд рублей. С учетом принятых изменений расходы бюджета в 2023 году составят 503,7 млрд рублей», — сказал глава региона.

Вениамин Кондратьев добавил, что увеличение бюджета стало возможным благодаря устойчивому росту собственных доходов Кубани. Сейчас все отрасли экономики показывают положительную динамику.

«Темпы роста реального ВРП превышают показатели базового прогноза и составляют 103%. Инвесторы вложили в проекты 122 млрд рублей, а бизнес никогда не будет направлять деньги в слабую экономику. Все это доказывает, что у края огромные возможности», — отметил губернатор.

Таже увеличили резервный фонда края. Изначально, планировалось увеличить его на 1,4 млрд рублей.

«Но в связи с подтоплениями в Туапсинском районе приняли решение увеличить резервы на 2,4 млрд рублей. Часть средств направим на ликвидацию последствий стихии», — сказал Кондратьев.

По словам министра финансов края Александра Кнышова, почти 40% дополнительных расходов или 28,8 млрд рублей на три года направят на строительство и реконструкцию школ, детсадов, объектов ЖКХ, культуры и спорта. Расходы на этот год на эти цели составят 112,2 млрд рублей. Это в 1,6 раза больше, чем в прошлом году.

Также увеличат расходы на реализацию плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в текущем году на 991 млн рублей. На сбалансированность местных бюджетов направят 1,2 млрд рублей. Объем дотаций на эти цели составит 1,7 млрд рублей. Муниципальные образования получат 1,8 млрд рублей на решение социально значимых вопросов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.