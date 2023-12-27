Зеленые зоны благоустроили по нацпроекту в двух поселениях Павловского района

Работы в станицах Веселой и Атаманской прошли в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В зеленых зонах уложили тротуары и установили малые архитектурные формы, отметил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

«Вдоль пешеходных дорожек разместили скамьи, ограждающие конструкции и навесы. Для детей разных возрастных групп оборудовали игровые площадки с комплексами для спокойного и активного отдыха», — добавил он.

Также на территориях высадили деревья, кустарники и многолетние растения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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