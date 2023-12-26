Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Парк 75-летия Победы привели в порядок в Кореновске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/park-75-letiya-pobedy-priveli-v-poryadok-v-korenovske
Парк 75-летия Победы привели в порядок в Кореновске
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Благоустройство зеленой зоны провели в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Парк на улице Запорожской реконструировали в два этапа, отметил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник. Так, в прошлом году привели в порядок северную часть зеленой зоны, а в этом году — южную.

«Теперь это современная, комфортная территория для прогулок, отдыха и занятий спортом. В районе парка расположены десятки многоквартирных домов, более 1 тыс. частных, в шаговой доступности — общеобразовательная школа, бассейн и центр единоборств», — добавил Шапошник.

В прошлом году в парке выложили тротуарные дорожки, сделали детскую игровую зону, установили ограждения вокруг пруда, а также малые архитектурные формы и фонари. В этом году разместили лавочки и урны, укомплектовали спортивную площадку, а также обустроили ливневую канализацию и организовали стоянку, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: благоустройство сквера площадью 800 кв. метров завершили в Кабардинке.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях