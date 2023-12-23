Благоустройство сквера площадью 800 кв. метров завершили в Кабардинке

Общественную территорию на улице Корницкого в Кабардинке обновили по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«Зеленая зона площадью около 800 кв. м приобрела новый облик. Популярное курортное место на берегу Цемесской бухты готово встретить жителей и гостей поселка», — сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

В сквере обустроили зоны для семейного отдыха, для детей сделали огражденные площадки с игровыми комплексами. На территории установили новое освещение, видеонаблюдение, wi-fi, провели озеленение, проложили систему автоматического полива и дренажа. Кроме того, в сквере установили динамический фонтан, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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