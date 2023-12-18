В Лабинском районе завершили благоустройство парка по нацпроекту

Парк площадью более 12,5 тыс. кв. м в станице Зассовской привели в порядок в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«На территории площадью более 12,5 тысяч кв. м сделали пешеходные дорожки. Функциональные зоны — детскую и спортивную — оснастили игровыми и тренажерными комплексами. Установили ограждающие конструкции, сделали систему уличного освещения. Жители станицы уже успели оценить приведенное в порядок место отдыха», — сказал врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

В общей сложности на Кубани в текущем году по нацпроекту благоустраивают 142 общественные территории, в том числе парки, скверы и набережные, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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