Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Лабинском районе завершили благоустройство парка по нацпроекту

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-labinskom-rajone-zavershili-blagoustrojstvo-parka-po-natsproektu
В Лабинском районе завершили благоустройство парка по нацпроекту
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Парк площадью более 12,5 тыс. кв. м в станице Зассовской привели в порядок в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«На территории площадью более 12,5 тысяч кв. м сделали пешеходные дорожки. Функциональные зоны — детскую и спортивную — оснастили игровыми и тренажерными комплексами. Установили ограждающие конструкции, сделали систему уличного освещения. Жители станицы уже успели оценить приведенное в порядок место отдыха», — сказал врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

В общей сложности на Кубани в текущем году по нацпроекту благоустраивают 142 общественные территории, в том числе парки, скверы и набережные, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Апшеронске благоустроили территорию возле парка «Юность».

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях