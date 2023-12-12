В Апшеронске благоустроили территорию возле парка «Юность»

Работы по обновлению общественного пространства провели в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

По словам замглавы Кубани Андрея Прошунина, параллельно с благоустройством территории вблизи парка «Юность» привели в надлежащее состояние часть бульвара на улице Коммунистической и сквер 40-летия Победы.

«После проведенной реконструкции жители и гости города, расположенного на живописном северном склоне Главного Кавказского хребта, могут с комфортом пройти или подъехать к ранее обновленному парку «Юность», — отметил замгубернатора.

Здесь появились новые пешеходные дорожки, ограждения, системы уличного освещения и водоотведения. Также провели озеленение территории, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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