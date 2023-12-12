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Саженцы павловнии высадят вдоль трамвайной линии на Московской в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sazhentsy-pavlovnii-vysadyat-vdol-tramvajnoj-linii-na-moskovskoj-v-krasnodare
Саженцы павловнии высадят вдоль трамвайной линии на Московской в Краснодаре
Фото t.me/krasnodar_tram

Работы по озеленению проводят в рамках модернизации трамвайного узла на улице Московской для создания удобного и современного транспортно-пешеходного пространства.

До конца года по периметру центральной площадки трамвайного узла на улице Московской специалисты городского «Центра озеленения и экологии» высадят 11 трехметровых саженцев павловнии.

Павловния считается самым быстрорастущим деревом, хорошо улавливает углекислый газ и выделяет кислород в 4 раза больше, чем обычное дерево. Дерево назвали в честь дочери российского императора Павла I Анны Павловны.

Следующей весной также будут высажены деревья внутри круглых садовых скамеек. И вместе с 745 кв. м газонов трамвайный узел станет настоящей зеленой зоной, сообщает Telegram-канал «Новый трамвай Краснодара».

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