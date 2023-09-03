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Зеленую зону в Щербиновском районе обновят по нацпроекту

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zelenuyu-zonu-v-shherbinovskom-rajone-obnovyat-po-natsproektu
Зеленую зону в Щербиновском районе обновят по нацпроекту
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Работы по благоустройству начали в парке Николаевского сельского поселения по национальному проекту «Жилье и городская среда».

Рабочие уже заменили покрытия на тротуарах и прогулочных дорожках в парке на улице 2-й Пятилетки.

«Работы по установке бордюров, устройству покрытий детской спортивно-игровой площадки и организации парковки будут выполнены до 15 сентября», – уточнил замминистра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Денис Сорокалетов.

Также в парке устанавливают беседки для отдыха и малые архитектурные формы. Завершить все работы и провести озеленение планируют к 1 октября, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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