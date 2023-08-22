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Пешеходную зону благоустроят на месте снесенных гаражей в Юбилейном микрорайоне Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/peshehodnuyu-zonu-blagoustroyat-na-meste-snesennyh-garazhej-v-yubilejnom-mikrorajone-krasnodara
Пешеходную зону благоустроят на месте снесенных гаражей в Юбилейном микрорайоне Краснодара
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Ранее на участке возле домов на улице Бульварное Кольцо снесли незаконные гаражи, сейчас эту зону делают удобной для пешеходов.

«Теперь здесь будет удобный тротуар, дополнительно озеленим этот участок. Каждый такой освобожденный кусочек земли стараемся использовать с пользой для жителей. Пошагово развиваем территории и делаем их более комфортными», — рассказал глава администрации Западного округа Дмитрий Водолацкий.

Кроме того, на улице 70-летия Октября, 8 отремонтируют внутриквартальный проезд — там уже сняли старый асфальт и начали укладывать новое покрытие. Также несколько придомовых территорий освободили от бетонных блоков, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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