Первая событийная площадка вместо пустыря появится на улице Обрывной в Краснодаре

Проект уже готов. Сейчас рассматривается вопрос финансирования. Об этом 15 августа сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов.

Глава краевой столицы также отметил, что в планах благоустроить природную среду, построить экотропы и набережные. Он добавил, что порядка 10 га пустой земли превратится в туристический кластер.

«На месте обсудили проект с врио министра туризма региона Михаилом Зарицким. Он идею поддержал, отметив, что такая событийная площадка «перетянет» туристический поток из центра города и станет показательной для всего края», — написал Наумов в Telegram.

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