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Первая событийная площадка вместо пустыря появится на улице Обрывной в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pervaya-sobytijnaya-ploshhadka-vmesto-pustyrya-poyavitsya-na-ulitse-obryvnoj-v-krasnodare
Первая событийная площадка вместо пустыря появится на улице Обрывной в Краснодаре
Фото t.me/emnaumov

Проект уже готов. Сейчас рассматривается вопрос финансирования. Об этом 15 августа сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов.

Глава краевой столицы также отметил, что в планах благоустроить природную среду, построить экотропы и набережные. Он добавил, что порядка 10 га пустой земли превратится в туристический кластер.

«На месте обсудили проект с врио министра туризма региона Михаилом Зарицким. Он идею поддержал, отметив, что такая событийная площадка «перетянет» туристический поток из центра города и станет показательной для всего края», — написал Наумов в Telegram.

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