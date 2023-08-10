Благоустройство нового трамвайного узла на улице Московской в Краснодаре завершат к Дню знаний. Видео

Об этом глава Краснодара Евгений Наумов 10 августа сообщил в своих соцсетях.

Он отметил, что сейчас трамвайный узел на улице Московской — самый сложный из участков сети. Здесь ходят сразу девять трамвайных маршрутов.

«Конечно, он требовал обновления. Встретились с представителями концессионера на месте модернизации трамвайного узла. С конца июня в этом районе обновили 1,4 км рельсошпальной решетки. Еще построили 200 м новых путей», — написал Евгений Наумов в Telegram.

По словам мэра, работы идут согласно планам. Так, 10 августа начали приводить в порядок территорию. Благоустройство трамвайного узла рассчитывают завершить ко Дню знаний.

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