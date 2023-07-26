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«Украли деньги с карты. Что делать?»: в Краснодаре на трамваях появилась реклама финансовой грамотности

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ukrali-dengi-s-karty-chto-delat-v-krasnodare-na-tramvayah-poyavilas-reklama-finansovoj-gramotnosti
«Украли деньги с карты. Что делать?»: в Краснодаре на трамваях появилась реклама финансовой грамотности
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В краевой столице запустили первый трамвай с социальной рекламой финансовой грамотности. Просветительский проект реализует министерство экономики Краснодарского края при поддержке Южного ГУ Банка России.

Первый обучающий трамвай будет ходить по всем маршрутам восточного депо МУП «КТТУ».

В дальнейшем благодаря советам на трамваях и троллейбусах краснодарцы узнают, как избегать мошенников, не допускать финансовых ошибок, правильно выбирать страховую организацию, и что делать, чтобы не встречаться с недобросовестными «автоюристами». Актуальные вопросы по информационной безопасности тоже учли при разработке социальной рекламы.

Министр экономики Кубани Алексей Юртаев отметил, что профилактика финансового мошенничества — главная цель программы.

«Люди должны знать, что им делать, если они попали в неприятную ситуацию. Размещение социальной рекламы на городском электротранспорте позволит охватить максимальное количество человек: это и пассажиры, и пешеходы, и автовладельцы. Теперь трамваи и троллейбусы станут обучающими средствами», — сообщил Юртаев.

Глава ведомства добавил, что позже на общественном транспорте будет социальная реклама о возможностях финансового рынка, например, о цифровом рубле и развитии безналичных платежей.

Помимо этого, до конца года на рекламных конструкциях и остановках общественного транспорта краевой столицы разместят свыше 400 баннеров по финансовой и налоговой грамотности, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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