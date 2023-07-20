Льготные проездные для детей участников СВО вручат в Краснодаре

Ранее такие льготы предоставлялись только учащимся из семей мобилизованных краснодарцев.

Такое решение предложили на очередном 60-м заседании Гордумы.

«Ежемесячно дети из семей военнослужащих, которые проходят или проходили службу по контракту, добровольцев и мобилизованных будут получать проездной на 50 бесплатных поездок в муниципальном общественном транспорте», — отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

Кроме того, с 1 сентября для проезда на маршрутах, которые отправляются к школам, ученики получат бесплатные проездные на 50 поездок в месяц. Льготы будут действовать на десяти автобусных маршрутах и на одном троллейбусном, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в России запретили высаживать инвалидов из общественного транспорта.