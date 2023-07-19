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В России запретили высаживать инвалидов из общественного транспорта

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-zapretili-vysazhivat-invalidov-iz-obshhestvennogo-transporta
В России запретили высаживать инвалидов из общественного транспорта
Фото freepik.com

Госдума 19 июля приняла в третьем чтении закон, который запрещает высаживать инвалидов I группы из общественного транспорта, если у них нет билета или проездного документа, а также нет сопровождающего.

Согласно законопроекту, за нарушение этого запрета водители, кондукторы и должностные лица могут быть оштрафованы на сумму до 30 тыс. рублей.

По словам заместителя председателя Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаила Терентьева, нововведение вступит в силу только через год. Он добавил, что работа над поправками велась в связи с обращениями людей с тяжелой инвалидностью, которых высаживали из общественного транспорта, когда они не могли представить документ, подтверждающий право на бесплатный проезд, сообщает пресс-служба Госдумы РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Совфед РФ запретил высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников.

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