Зеленую зону создадут на месте мусорного полигона в Геленджике

Новая зеленая зона появится вблизи села Кабардинка на месте мусорного полигона, занимающего более 13 га. В настоящее время свалку рекультивируют, уже завершили устройство дренажной системы и прудов.

Полигон не эксплуатируется с августа 2017 года. За время его использования там накопилось 6,5 млн куб. м отходов.

«Первый этап ликвидации идет хорошими темпами. Осенью подрядчик приступит к биологическому этапу, в результате которого более 90% территории будет засажено растительностью. В Краснодарском крае остается свыше 20 закрытых свалок, которые нуждаются в рекультивации. В Горячем Ключе, Краснодаре и Славянском районе в этом году уже начались работы в рамках нацпроекта «Экология», — сказал вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Также замглавы Краснодарского края ход строительства парка на улице Десантной в Геленджике. По программе «Комфортная городская среда» здесь создадут новое зеленое пространство. В настоящее время на объекте обустраивают инженерные сети, создают два пруда и прокладывают пешеходные дорожки. На объекте ежедневно работают 45 человек и 18 единиц техники. Завершить благоустройство планируют до конца года.

Также вице-губернатор совместно с главой города Алексеем Богодистовым провел рабочее совещание с ресурсоснабжающими организациями. В ходе встречи обсудили обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков в Кабардинке. Прошунин отметил, что темпы строительства жилья в крае высокие, коммунальная инфраструктура должна им соответствовать, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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