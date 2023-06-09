Почти 50 нелегальных свалок ликвидировали в Краснодаре с начала года

Новые алгоритмы решения проблемы нелегальных свалок в краевом центре разработали на совещании администрации города с профильными департаментами, федеральными структурами, прокуратурой и полицией.

«Новые меры должны упростить бюрократические процессы по наказанию «черных мусорщиков». А за прямое уничтожение природы оно должно быть скорым и жестоким. Также усилим информационно-разъяснительную работу по этой теме, чтобы краснодарцы знали, как внести свой вклад в решение общей проблемы. А нарушители — что им грозит», — сказал глава города Евгений Наумов.

В ходе совещания предложили усилить контроль за частными перевозчиками — для этого нужно проводить контрольные закупки, после чего привлекать нарушителей к ответственности.

«Будем продолжать выезжать на проблемные места. Надо также разобраться в причине образования такого количества мусора — откуда образуется столько отходов? Как они уходят с легального пути утилизации?» — отметил прокурор города Александр Лихонин.

Кроме того, предложили изымать участки, куда незаконно вывозят мусор, а также увеличить количество камер. Сейчас в городе полностью ликвидировали 47 свалок, в процессе еще 34.

Перечень организаций, которые имеют лицензию на работу с отходами в крае, можно посмотреть на сайте Росприроднадзора, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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