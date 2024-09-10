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Зеленую зону приводят в порядок по нацпроекту в Гулькевичском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zelenuyu-zonu-privodyat-v-poryadok-po-natsproektu-v-gulkevichskom-rajone
Зеленую зону приводят в порядок по нацпроекту в Гулькевичском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Объект в селе Отрадо-Кубанское благоустроили по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

На территории площадью свыше 19 тыс. кв. метров на улице Ленина установили пешеходные дорожки и объекты малых архитектурных форм, благоустроили зону вокруг фонтана и покрытие спортплощадки, также открыли детскую игровую площадку, рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник.

Все работы закончат до октября, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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