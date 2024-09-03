Парк под Краснодаром благоустроят по нацпроекту

Зеленую зону приводят в порядок в центре поселка Южного в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Работы ведут на площади свыше 9,5 тыс. кв. метров на улице Советской, рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник. По его словам, на участке уже обновили прогулочные дорожки, сделали места для отдыха, а также установили объекты малых архитектурных форм.

«Для ребят сделали детскую площадку с современными игровыми комплексами, для любителей спортивных нагрузок оснастили тренажерами воркаут-зону. Установили систему уличного освещения, обустроили парковку», — сказал Шапошник.

Парк в Южном планируют озеленить до октября, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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