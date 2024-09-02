Набережную Геленджика благоустроят по нацпроекту

Набережная курорта вошла в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Конкурс проводят с 2018 года по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

«Планируется благоустройство событийной, игровой, прогулочной зон, а также зоны для тихого отдыха. В первой сделают выставочную арт-площадку и арт-кафе с сохранением облика здания Курзала. Там появится первый в России морской орган — музыкальный инструмент, который будут подсвечивать в вечернее время», — рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Он также уточнил, что в детской зоне разместят интерактивную водную площадку в виде ручья.

На набережной оборудуют освещенные пространства, прогулочные дорожки, качели и теневые навесы, а также высадят кустарники и деревья. В рекреационно-прогулочной зоне сделают озеленение, установят малые архитектурные формы, навесы, скамейки на подпорных стенах и качели.

На благоустройство направят более 102 млн рублей из местного, краевого и федерального бюджетов. Работы запланированы на 2025-2026 годы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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