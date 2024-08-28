Благоустройство сквера имени Гатова в Краснодаре завершат в сентябре

В сквере имени Леонарда Гатова установили бордюры, заменили трубы и подводной кабель фонтана, а также установили тренажеры.

Сейчас специалисты укладывают тротуарную плитку — уже обновили 4,5 тыс. из 6 тыс. кв. м. Завершить благоустройство планируют в сентябре.

«Сейчас продолжается прокладка сетей автополива и установка качелей. Монтируют и опоры освещения — всего их будет 40. Впоследствии на них установят видеокамеры. На следующем этапе планируется установка скамеек и урн. После приступим к озеленению», — сообщили в департаменте городского хозяйства и ТЭК.

Кроме того, в сквере уложат 6 тыс. кв. м рулонного газона, высадят 29 хвойных и 14 лиственных деревьев, а также более 370 кустарников и почти 1 тыс. декоративных растений.

В процессе работ повредили два дерева — для оздоровления их обработали специальным заживляющим составом и накрыли корни плодородным грунтом, который поможет восстановлению, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Сквер благоустраивают по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

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