Парк площадью 1,5 га благоустроят до конца октября в Тимашевском районе

Общественную территорию в переулке Юбилейном хутора Беднягина обновляют в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В парке уже установили новое уличное освещение, на детской и спортивной площадках появилось современное оборудование. Сейчас рабочие завершают укладку пешеходных дорожек, рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник.

«Также предстоит установить объекты малых архитектурных форм. Уже выполнили около 65% всех работ», — отметил глава ведомства.

Также на финальном этапе здесь проведут озеленение территории. Завершить благоустройство парка рассчитывают в октябре, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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