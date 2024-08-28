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Парк площадью 1,5 га благоустроят до конца октября в Тимашевском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/park-ploshhadyu-1-5-ga-blagoustroyat-do-kontsa-oktyabrya-v-timashevskom-rajone
Парк площадью 1,5 га благоустроят до конца октября в Тимашевском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Общественную территорию в переулке Юбилейном хутора Беднягина обновляют в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В парке уже установили новое уличное освещение, на детской и спортивной площадках появилось современное оборудование. Сейчас рабочие завершают укладку пешеходных дорожек, рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник.

«Также предстоит установить объекты малых архитектурных форм. Уже выполнили около 65% всех работ», — отметил глава ведомства.

Также на финальном этапе здесь проведут озеленение территории. Завершить благоустройство парка рассчитывают в октябре, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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