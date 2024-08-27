Кондратьев посетил обновленные по нацпроектам водозабор и школу в Горячем Ключе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 27 августа отправился с рабочей поездкой в Горячий Ключ. Там он осмотрел новый корпус школы № 4 на 425 мест, который возвели по нацпроекту «Образование».

Как отметил глава Кубани, образовательное учреждение оборудовали по всем современным стандартам. Помимо учебных кабинетов, здесь предусмотрели спортивный и актовый залы, медкабинет, столовую и пищеблок, а также библиотеку и информационный центр.

«То, что я вижу здесь, вызывает восхищение и радость за детей. Это целый образовательный комплекс. Такие условия надо создавать во всех учреждениях», — подчеркнул Кондратьев.

По словам главы Горячего Ключа Сергея Белопольского, это первая школьная стройка в городе за последние 45 лет. В новом корпусе будут учиться старшеклассники, а старый, построенный 70 лет назад, останется для начальных классов.

Кроме того, губернатор посетил центральный водозабор Горячего Ключа, который обновили согласно национальному проекту «Жилье и городская среда». На его модернизацию направили более 250 млн рублей. Это позволило построить здесь станцию очистки воды, установить два резервуара с чистой водой объемом по 1 тыс. кубометров и смонтировать новые сети канализации, водо- и электроснабжения.

Работы по обновлению оборудования также провели на городском водозаборе «Жидкова щель». Вениамин Кондратьев заявил, что важно решать проблему качества воды комплексно.

«На входе получаем чистую воду. А на выходе — проблемы с трубами. Они колоссально изношены. Инфраструктуру надо менять системно, как и по всему краю, и делать это быстро», — заключил глава Кубани.

Так, в аварийном состоянии находится водовод между «Жидковой щелью» и Центральным водозабором. Начать замену сетей водоснабжения на этом участке планируют в сентябре. На это предусмотрели около 150 млн рублей из регионального бюджета, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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