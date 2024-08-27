Кондратьев: на развитие садоводства края в 2024 году выделили 1,1 млрд рублей

Вениамин Кондратьев 27 августа проводит рабочий день в Горячем Ключе. Одно из мест, которое он там посетил, — сельскохозяйственное предприятие.

Губернатору Краснодарского края представили сады интенсивного типа, заложенные с участием средств господдержки. Кондратьев отметил, что яблоки — один из самых востребованных продуктов у жителей и гостей региона, потому сейчас необходимо сделать так, чтобы на столах всех россиян были кубанские фрукты.

«Для этого необходимо помогать аграриям увеличивать площадь садов, оказывать таким предприятиям господдержку. Экономика должна развиваться в интересах садоводов, это наша приоритетная задача. В этом году на развитие садоводства выделили 1,1 млрд рублей федеральных и краевых средств. Можно получить субсидию на мелиорацию», — рассказал Кондратьев.

Он добавил, что также по краевой программе сельхозпредприятиям предоставляют гранты на закладку садов и приобретение холодильного оборудования для хранения плодово-ягодной продукции. В 2024 году на это направили 60 млн рублей.

Также губернатор побывал на садоводческом предприятии муниципалитета УК «Мост-Агро», где общая площадь садом превышает 185 га, 145 га из которых — интенсивного типа. Там выращивают такие сорта яблок, как Прима, Гала, Айдарел, Чемпион и другие. Фрукты оттуда поставляют по всей стране.

Весной этого года на «Мост-Агро» благодаря господдержке — гранту «Малый сад» — инвестиционному кредиту и собственным средствам заложили сады суперинтенсивного типа площадью 20 га. С этой площади планируют получить столько урожая, сколько обычно собирают в саду интенсивного типа площадью в 100 га, рассказал замгенерального директора предприятия Олег Шевченко.

Во время визит Кондратьеву также показали линию по сортировке, калибровке и фасовке яблок и фруктохранилище, рассчитанное на 2 тыс. т продукции. Так плоды хранятся в охлажденном состоянии. Глава региона подчеркнул, что подобных предприятий, где выращивают, сохраняют, фасуют и красиво упаковывают яблоки, в крае должно быть как можно больше, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев 27 августа проводит рабочий день в Горячем Ключе.

В прошлом году муниципалитет занял 27 место по результатам социально-экономического развития — он показал положительную динамику в промышленном производстве, строительстве и курортно-туристической отрасли.