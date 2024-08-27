Вениамин Кондратьев 27 августа проводит рабочий день в Горячем Ключе

Об этом губернатор Краснодарского края рассказал в своем Telegram-канале.

«Планирую посетить сельскохозяйственное предприятие, оценить состояние социальных учреждений и объектов инфраструктуры. Обязательно с жителями обсудим волнующие их вопросы», — написал губернатор.

Кондратьев также добавил, что Горячий Ключ — один из важных бальнеологических курортов страны. Кроме того, город славится своей аграрной отраслью.

В прошлом году муниципалитет занял 27 место по результатам социально-экономического развития — он показал положительную динамику в промышленном производстве, строительстве и курортно-туристической отрасли, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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