В Сочи сохранят зеленую зону в районе Мамайки, где хотели строить гостиницу

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев специально прибыл 22 августа в Сочи, чтобы вместе с экологами осмотреть с вертолета земельный массив в районе улицы Ландышевой.

Там на площади 9 га растет реликтовый лес, в том числе вековые деревья и краснокнижные растения. Экологи и общественники обратились к главе региона, чтобы тот помог сохранить уникальную экосистему территории.

«Землю перевели из «зоны озелененных территорий общего пользования» в «зону отдыха» для реализации инвестпроекта и строительства гостиниц. Развитие курортного города не может идти в ущерб экологии. Именно такие виды – лес, горы и вид на море, заставляют туристов возвращаться в Сочи снова и снова. Эти уникальные места принадлежат даже не краю — всей стране. Здесь я полностью на стороне жителей. Мы обязаны защитить лес от застройки и сохранить его для следующих поколений», — сказал глава региона.

Руководитель секции экологии и рационального природопользования РГО Юлия Набережная сообщила, что экосистема на этом участке насыщена редкими краснокнижными видами растений.

«С точки зрения сохранения биоразнообразия, это очень ценная территория. Мы надеемся на решение дать этому участку статус ООПТ местного значения, чтобы защитить лес. Считаем, что здесь можно будет оборудовать пешеходные маршруты, тропы, чтобы жители и гости могли спускаться к морю и наслаждаться прогулками», — сказала она.

Глава региона поручил проработать такую возможность главе города-курорта Андрею Прошунину совместно с экологами.

«Не понимаю, как эту землю могли перевести из зеленой зоны в зону отдыха и предполагать здесь строительство гостиниц. <…> Считаю, что лес должен оставаться лесом. Мы обязаны сохранить это богатство для следующих поколений. И ни в коем случае не превратить его в кварталы из бетона и стекла», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Прошунин пообещал, что территория будет сохранена в первозданном виде и защищена от любого строительства. Кроме того, ей придадут особо охраняемый статус — уже идет подготовка документов.

«Позиция города останется неизменной — зеленые зоны будем сохранять и увеличивать их площадь, в том числе при планировании новых инвестпроектов. Генпланом до 2044 года заложено расширение территорий озеленения в Сочи более чем в 9 раз. Будем стремиться к нормативу 19,5 кв. м «зеленки» на каждого жителя, как установлено в нормах градостроительного проектирования для курортных территорий», — добавил мэр курорта.

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