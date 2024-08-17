Сочи вошел в топ-3 российских городов, популярных у путешественников в августе

Аналитики провели исследование на самые популярные города России у путешественников в августе.

Больше всего бронировали жилье в Санкт-Петербурге — 24%, Москве — 10%, Сочи — 9% и Казани — 5%.

Самые длинные поездки планируют также в Санкт-Петербург — 10 ночей, Москву — 8 ночей и Сочи — 7 ночей.

«На август посуточные квартиры были забронированы более 210 тыс. раз, но это не окончательные данные. Согласно опросам, 17% россиян предпочитают бронировать жилье меньше чем за две недели, 11% — по приезде, а 4% — день в день», — рассказал руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин.

Самым популярным регионом по числу бронирований стал Краснодарский край, в тройку вошли также Татарстан и Калининградская область, сообщает RT.

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