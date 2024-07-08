Зеленую зону приведут в порядок по нацпроекту в Мостовском районе

Работы в поселке Мостовском ведут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В поселке Мостовском благоустраивают общественное пространство площадью порядка 26 тыс. кв. метров на пересечении улиц Кооперативной и Строительной, рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник. По его словам, специалисты уже начали подготовительные работы и приступили к вертикальной планировке участка.

«После начнут укладку тротуарной плитки. Здесь установят две спортивные и детские площадки, объекты малых архитектурных форм, выполнят комплексное озеленение», ― добавил он.

Шапошник подчеркнул, что на участке установят уличное освещение, а также организуют стоянку для транспорта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: парк приведут в порядок по нацпроекту в Белоглинском районе.