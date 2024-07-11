Зеленую зону приведут в порядок по нацпроекту в Курганинском районе

Общественное пространство на улице имени Матросова в Курганинске благоустраивают по национальному проекту «Жилье и городская среда».

Первый этап благоустройства участка от улицы Мира и до площади имени Клары Лучко завершили в прошлом году, в этом ― все работы выполнят, рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник. По его словам, там сделают велодорожку, пешеходные зоны, установят теневые навесы и объекты малых архитектурных форм.

«Также обновим уличное освещение и сделаем парковку для транспорта. Осенью выполним дополнительное озеленение территории», ― добавил он.

Сейчас на объекте устанавливают дренажную систему, обновляют инженерные сети, укладывают тротуарную плитку. Все работы завершат осенью этого года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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