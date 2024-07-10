Сквер в Каневском районе благоустраивают по нацпроекту

Общественную территорию в станице Новодеревянковской обновляют по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«На участке площадью более 42,5 тыс. кв. м выполнили демонтажные работы и планировку территории. Сейчас завершают укладку плитки и установку бордюров. Сквер расположен рядом с социально-культурным центром «Досуг», поэтому здесь установят сцену для проведения мероприятий. Также создадут детскую игровую зону и скейт-площадку. Завершат благоустройство сквера осенью», — рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

На последнем этапе благоустройства выполнят комплексное озеленение территории. Всего по нацпроекту «Жилье и городская среда» на Кубани благоустроили 1,3 тыс. зеленых зон, еще 104 обновят в этом году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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