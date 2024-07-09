Две зеленые зоны благоустраивают в Славянске-на-Кубани по нацпроекту

Общественную территорию на улице Красной и парк имени Григория Пономаренко благоустраивают по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«В двух зеленых зонах уже выполнили демонтажные работы. Сейчас ведут отсыпку щебеночного основания для укладки плитки. В парке также провели подготовительные работы по устройству чаши фонтана. До конца этого года для жителей появятся две комфортные зоны отдыха», — отметил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

В парке имени Пономаренко оборудуют универсальный подиум и эстраду, а также выставочную зону для школы искусств. В зеленой зоне также установят освещение, лавочки и урны, высадят деревья и кустарники.

На зеленом участке улицы Красной сделают пешеходные зоны в сторону набережной, обновят уличное освещение, установят скамейки и оборудуют парковку. Украшение территории — декоративные вазоны с кустарниками и широкие газоны. Также там появится светомузыкальный фонтан.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» на Кубани благоустроили 1,3 тыс. территорий, в этом году обновляют еще 104, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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