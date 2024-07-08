В центре Сочи вдвое расширили пешеходную зону на улице Москвина

Проект по благоустройству общественной территории согласовали с местными жителями и реализовали с соблюдением всех необходимых требований безопасности.

На улице Москвина расширили тротуар по обеим сторонами дороги. Работы выполнили всего за месяц. Оживленная улица находится в Центральном районе в районе Морского вокзала. Она ведет к собору Архангела Михаила.

При расширении пешеходной зоны на Москвина залили и оформили облицовочным камнем новую подпорную стену, а также заменили коммуникации. Также выполнили озеленение, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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