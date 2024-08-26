Зеленую зону площадью более 2 га благоустраивают в Павловском районе

Территорию в центре станицы Незамаевской приводят в порядок в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Будущий парк находится в границах улиц Ленина, Комсомольской, Красной и Коммунистической. Территория занимает более 2 га земли.

«Там проложат пешеходные дорожки, установят детскую и воркаут-площадки. До 1 октября разместят объекты малых архитектурных форм и декоративные ландшафтные композиции. Уже выполнили более 35% запланированных работ», — рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

Озеленение территории проведут осенью при благоприятных погодных условиях.

Кроме того, возле зеленой зоны в центре станицы организуют парковку, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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