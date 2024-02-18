Зеленую зону благоустроят в Мостовском районе по нацпроекту

Общественную территорию на улице Ленина в станице Костромской обновят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«Парковая зона требует реконструкции. Это ключевое место для жителей. Здесь проводят культурные и праздничные мероприятия, станичники отдыхают и занимаются спортом. Проект благоустройства разработали с учетом всех пожеланий жителей и в соответствии с требованиями действующих норм и рекомендаций», — сказал вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин.

В зеленой зоне планируют обновить тротуары, обустроить аллею славы и детскую площадку, а также установить малые архитектурные формы. Кроме того, в проекте предусмотрено оборудование системы уличного освещения и озеленение территории.

Всего в 2024 году на Кубани благоустроят 104 зеленые зоны — скверы, парки, набережные и дворовые территории, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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