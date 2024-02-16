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Сквер Мира благоустроили в станице Отрадной благодаря нацпроекту

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/skver-mira-blagoustroili-v-stanitse-otradnoj-blagodarya-natsproektu
Сквер Мира благоустроили в станице Отрадной благодаря нацпроекту
Фото t.me/admkrai

Общественную территорию обновили согласно федеральной программе по формированию комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда».

Благоустройство в сквере Мира провели на площади более 2 га. Работы разделили на несколько этапов.

«В 2022 году благоустроили и установили детские и спортивные площадки, воркаут-зону. Тогда же частично обустроили пешеходные дорожки. В 2023 году завершили обновление общественного пространства — сделали уличное освещение, установили малые архитектурные формы», — рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник.

Он отметил, что этот сквер — значимое место для местных. На его территории есть часовня, которую построили первые жители станицы. Сейчас благоустройство зеленой зоны завершено.

В этом году в рамках профильного нацпроекта в регионе благоустроят еще 104 территории — это в том числе парки, скверы и набережные, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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