Сквер Мира благоустроили в станице Отрадной благодаря нацпроекту

Общественную территорию обновили согласно федеральной программе по формированию комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда».

Благоустройство в сквере Мира провели на площади более 2 га. Работы разделили на несколько этапов.

«В 2022 году благоустроили и установили детские и спортивные площадки, воркаут-зону. Тогда же частично обустроили пешеходные дорожки. В 2023 году завершили обновление общественного пространства — сделали уличное освещение, установили малые архитектурные формы», — рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник.

Он отметил, что этот сквер — значимое место для местных. На его территории есть часовня, которую построили первые жители станицы. Сейчас благоустройство зеленой зоны завершено.

В этом году в рамках профильного нацпроекта в регионе благоустроят еще 104 территории — это в том числе парки, скверы и набережные, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: благоустройство экотропы «Утиные плавни» в Славянске-на-Кубани завершат летом.